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Две попытки суицида подряд на Закарпатье

2 августа 2017, 22:17
Две попытки суицида подряд на Закарпатье

В Ужгороде 24-летний молодой человек после ссоры с девушкой решил покончить с собой - дважды! Сначала пытался повеситься, однако петля на шее порвалась под тяжестью парня. Но уже через несколько минут он решил повторить попытку суицида. Забрался на крышу 5-этажки, откуда сообщил своей бывшей, если она не будет с ним, - прыгнет. Девушка сразу вызвала правоохранителей.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, сначала установили контакт с парнем, а потом схватили его за шаг до края. Когда молодой человек успокоился, его передали врачам, которые и оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации парень отказался.

Покушения, Прочее, свідок

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