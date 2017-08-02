Две попытки суицида подряд на Закарпатье

В Ужгороде 24-летний молодой человек после ссоры с девушкой решил покончить с собой - дважды! Сначала пытался повеситься, однако петля на шее порвалась под тяжестью парня. Но уже через несколько минут он решил повторить попытку суицида. Забрался на крышу 5-этажки, откуда сообщил своей бывшей, если она не будет с ним, - прыгнет. Девушка сразу вызвала правоохранителей.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, сначала установили контакт с парнем, а потом схватили его за шаг до края. Когда молодой человек успокоился, его передали врачам, которые и оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации парень отказался.