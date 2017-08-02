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Янтаря на миллион гривен изъяли правоохранители на Волыни

2 августа 2017, 23:14
Янтаря на миллион гривен изъяли правоохранители на Волыни

СБУ совместно с прокуратурой разоблачили группу лиц, которая занималась незаконной скупкой и обработкой янтаря. Далее его планировали контрабандой переправить в страны ЕС. Во время обысков в частных и складских помещениях правоохранители изъяли почти 40 килограммов янтаря различных фракций, готовые изделия из "солнечного камня", мото-помпу, несколько единиц незарегистрированного оружия, прибор ночного видения, 20 тысяч долларов и почти 4 тысячи евро, а также черновые записи незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Контрабанда, свідок

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