На взятке поймали руководителя одного из отделов управления уголовного розыска полиции Днепропетровщины

Оборотни в погонах, руководитель отдела и старший опер-уполномоченный, требовали 2 тысячи долларов у местной жительницы. Только тогда правоохранители обещали взяться за розыск похищенного у женщины авто.

Схватили взяточника, когда в одном из спальных районов Днепра ему передавали деньги. Его подчиненного работники СБУ задержали на рабочем месте. В ближайшее время злоумышленникам объявят о подозрении.