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На взятке поймали руководителя одного из отделов управления уголовного розыска полиции Днепропетровщины

3 августа 2017, 00:16
На взятке поймали руководителя одного из отделов управления уголовного розыска полиции Днепропетровщины

Оборотни в погонах, руководитель отдела и старший опер-уполномоченный, требовали 2 тысячи долларов у местной жительницы. Только тогда правоохранители обещали взяться за розыск похищенного у женщины авто.

Схватили взяточника, когда в одном из спальных районов Днепра ему передавали деньги. Его подчиненного работники СБУ задержали на рабочем месте. В ближайшее время злоумышленникам объявят о подозрении.

свідок, Служебные преступления

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