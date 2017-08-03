19-летняя выпускница тернопольского колледжа создала устройство-перчатку, которая озвучивает язык жестов

Тамаре 19 лет, и она в элегантном платье сидит над транзисторами с паяльником в руках. С тех пор, как ее смарт-перчатка, которая должна была стать лишь дипломной работой, приобрела популярность, у девушки удвоилась любовь к казалось бы не женскому ремеслу.

Сейчас изобретение маленькое и компактное, но этому предшествовал долгий путь проб и ошибок. И с тех пор изделие пошло в люди. Тамара объясняет - устройство не сложное, в него входят датчики движения, несколько плат и присоединено питание. А еще специально под изделие была написана компьютерная программа, которая распознает заложенный язык жестов. Девушка объясняет, каждый жест имеет свой порядковый номер, который записан и в перчатке, и в программе. Когда на телефон приходит порядковый номер, то можно услышать фразу, которая закреплена за этим номером. Жесты и фразы можно запрограммировать индивидуально.

Председатель Тернопольского общества глухих Наталья Коцовская, которая занимается полутора тысячами людей с проблемами слуха, говорит, что чаще всего людям с дефектами речи трудно выразить сложные предложения. К примеру, выяснить, почему не решается тот или иной вопрос, попросить о помощи. Поэтому устройство, которое озвучит написанное предложение, стало бы им незаменимым помощником.

Тамара вместе со своим наставником намерены запатентовать свое изобретение и планируют его усовершенствовать в будущем. В частности, хотят протестировать "умную перчатку" в больнице, среди пациентов, которые временно не могут говорить и не знают язык жестов. Уже придумали, как обустроить смарт-перчатку так, чтобы один простой жест присылал медсестре информацию о потребностях больного. Сейчас формируют команду единомышленников, готовых помочь изготовить первую партию социального помощника. Пока в Украине существует два похожих проекта, стоимость которых оценивается в 500 долларов. Изобретение Тамары обойдется потребителю меньше, чем в 30 долларов.