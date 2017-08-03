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По Киеву прогуливалась обнаженная девушка

3 августа 2017, 03:28
По Киеву прогуливалась обнаженная девушка

В жару девушка решила прогуляться обнаженной в Киеве. И сразу же попала в объективы камеры. В чем мать родила прошла несколько километров и взволновала туристов на Крещатике. Она ходила спокойно и уверенно и дефилировала по главным улицах столицы примерно час.

В социальных сетях уже обсуждают этот трюк неизвестной и предполагают, что она блогер, который пошел на такое выступление ради лайков. Другие убеждены, что голая женщина так боролась с жарой.

Прочее, свідок

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