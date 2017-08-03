По Киеву прогуливалась обнаженная девушка

В жару девушка решила прогуляться обнаженной в Киеве. И сразу же попала в объективы камеры. В чем мать родила прошла несколько километров и взволновала туристов на Крещатике. Она ходила спокойно и уверенно и дефилировала по главным улицах столицы примерно час.



В социальных сетях уже обсуждают этот трюк неизвестной и предполагают, что она блогер, который пошел на такое выступление ради лайков. Другие убеждены, что голая женщина так боролась с жарой.