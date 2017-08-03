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Из-за жары в Киеве движение грузового транспорта ограничили

3 августа 2017, 04:37
Из-за жары в Киеве движение грузового транспорта ограничили

Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупредила, что завтра в Киеве днем температура достигнет 37 градусов.

Из-за такой жары движение грузового и крупногабаритного транспорта в столице ограничили с 10 утра до двадцати двух часов. Кроме того, под палящим солнцем опасность возникновения пожаров возрастает. А также чрезвычайники не рекомендуют длительные периоды времени находится под солнцем, потому что это может вызвать тепловой или солнечный удар.

Здоровье, Катастрофы, Общество, свідок

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