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Под палящим солнцем в столицу плывут арбузы

3 августа 2017, 06:48
Под палящим солнцем в столицу плывут арбузы

Как правило, бахчевые вкусности зреют в конце июля, и в течение нескольких дней в огромных фурах едет по всей Украине. Но в этом году фермеры и правительственные чиновники решили сделать настоящее водное шоу и отправить арбузы на барже, по Днепру.

Каждый этап снимался на видео. Сначала "полосатиков" просто собирают с поля в грузовики, упаковывают в ящики и, наконец, загружают в огромную баржу. Экономия бешеная, потому что одно такое плавучее судно может заменить 50 грузовиков.

Прочее, свідок

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