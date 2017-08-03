Под палящим солнцем в столицу плывут арбузы

Как правило, бахчевые вкусности зреют в конце июля, и в течение нескольких дней в огромных фурах едет по всей Украине. Но в этом году фермеры и правительственные чиновники решили сделать настоящее водное шоу и отправить арбузы на барже, по Днепру.



Каждый этап снимался на видео. Сначала "полосатиков" просто собирают с поля в грузовики, упаковывают в ящики и, наконец, загружают в огромную баржу. Экономия бешеная, потому что одно такое плавучее судно может заменить 50 грузовиков.