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Смогут ли высокие штрафы остановить поток автомобилей с европейскими номерами

3 августа 2017, 08:30
Смогут ли высокие штрафы остановить поток автомобилей с европейскими номерами

420 тысяч гривен штрафа за автомобиль с иностранными номерами. Высший административный суд принял беспрецедентное решение касательно владельца автомобиля из-за границы. Автомобиль был конфискован. За что украинцу придется заплатить эти деньги, и будут ли такие же штрафы получать владельцы автомобилей с литовской и польской регистрацией?

Несмотря на колоссальные штрафы, спрос на дешевые автомобили из Европы только растет. По данным фискальной службы, в прошлом году в Украину въехало более шестисот тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Для сравнения, столько автомобилей ездит по столице.

Общество, свідок, Суды

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