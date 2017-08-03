Смогут ли высокие штрафы остановить поток автомобилей с европейскими номерами

420 тысяч гривен штрафа за автомобиль с иностранными номерами. Высший административный суд принял беспрецедентное решение касательно владельца автомобиля из-за границы. Автомобиль был конфискован. За что украинцу придется заплатить эти деньги, и будут ли такие же штрафы получать владельцы автомобилей с литовской и польской регистрацией?



Несмотря на колоссальные штрафы, спрос на дешевые автомобили из Европы только растет. По данным фискальной службы, в прошлом году в Украину въехало более шестисот тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Для сравнения, столько автомобилей ездит по столице.