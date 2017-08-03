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Муж британской Королевы вышел на пенсию

3 августа 2017, 14:36
Муж британской Королевы вышел на пенсию

Принц - на пенсии! Муж королевы Елизаветы II отправляется в заслуженный отдых и больше не будет выполнять свои обязанности. В течение 70 лет он был ее опорой и единственным, кто мог дать королеве дурацкое прозвище или высадить из машины на ходу.

Последним публичным мероприятием принца Филиппа был парад королевских морских пехотинцев в Букингемском дворце. На пенсии принц займется любимой живописью, напишет еще одну книгу, продолжит собирать коллекцию комиксов. Он говорит, что всю жизнь на это не хватало времени.

Общество, свідок

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