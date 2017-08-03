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Реабилитация или пытки - в столице разоблачили незаконные центры лечения зависимостей

3 августа 2017, 16:39
Реабилитация или пытки - в столице разоблачили незаконные центры лечения зависимостей

Приехали лечиться, а стали заложниками. Столичные правоохранительные органы пресекли деятельность незаконных реабилитационных центров, пациенты которых находились там против собственной воли, лечились запрещенными препаратами и даже заковывались в наручники.

Так называемые рехабы, которые выглядели как обычные частные дома, должны были бы лечить пациентов от различных типов зависимостей: наркомании, алкоголизма и азартных игр. Родственники платили за такое лечение от 7 до 12 тысяч гривен, кроме того, они покупали лекарства, которые были назначены в центре.

Здоровье, Наркотики, свідок, Служебные преступления

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Які центри?А хто наркоту у поліції купувать буде?Гральні автомати,металобрухт,простітуція,а 15 років назад крали худобу по району-і це все міліція чі поліція.Якщо розпустить поліцію,то і злочіність зникне.А нас озброїть,та змінить це в конституції.
микола 03.08.2017, 16:52 ответить
Спасибо за то что 3 раза по кругу просмотрел рекламу
Андрей 03.08.2017, 16:52 ответить

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