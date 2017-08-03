Реабилитация или пытки - в столице разоблачили незаконные центры лечения зависимостей

Приехали лечиться, а стали заложниками. Столичные правоохранительные органы пресекли деятельность незаконных реабилитационных центров, пациенты которых находились там против собственной воли, лечились запрещенными препаратами и даже заковывались в наручники.



Так называемые рехабы, которые выглядели как обычные частные дома, должны были бы лечить пациентов от различных типов зависимостей: наркомании, алкоголизма и азартных игр. Родственники платили за такое лечение от 7 до 12 тысяч гривен, кроме того, они покупали лекарства, которые были назначены в центре.