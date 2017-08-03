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Железный Арни отпраздновал 70-летие зажигательным танцем

3 августа 2017, 17:41
Железный Арни отпраздновал 70-летие зажигательным танцем

Гавайский танец от стальных мышц Голливуда. Своих поклонников потешили американские звезды Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. На вечеринке в честь дня рождения звезды "Терминатора" - 70-летия - друзья-актеры научились танцевать танец хулу. И засняли оригинальный "перформанс".

Видео было обнародовано в Instagram Шварцнеггера, и более двух миллионов человек посмотрели его в течение дня. Юбиляр поблагодарил своих поклонников за приветствия и заверил, что, несмотря на возраст, нужно всегда совершенствоваться.

Катастрофы, Прочее, свідок

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