Аномальная жара в Украине продолжается. Как уберечься от тепловых ударов и других последствий высокой температуры?

Аномальная жара, которая накрыла Украину, продержится как минимум до середины следующей недели. Сегодня в некоторых регионах до +40. Это выход теплых воздушных масс средиземноморья на Центральную Европу и Закарпатье. Сейчас находимся в зоне циркуляции антициклона, поэтому происходит поступление горячей воздушной массы.

Чтобы избежать тепловых ударов и других последствий высокой температуры, врачи советуют по возможности выходить на улицу до 11 или после 17 часов дня. Держаться в тени. Надевать натуральную одежду и шляпки светлых тонов. Пить больше воды. И ограничить курение и употребление алкоголя.