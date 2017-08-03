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Аномальная жара в Украине продолжается. Как уберечься от тепловых ударов и других последствий высокой температуры?

3 августа 2017, 18:39
Аномальная жара в Украине продолжается. Как уберечься от тепловых ударов и других последствий высокой температуры?

Аномальная жара, которая накрыла Украину, продержится как минимум до середины следующей недели. Сегодня в некоторых регионах до +40. Это выход теплых воздушных масс средиземноморья на Центральную Европу и Закарпатье. Сейчас находимся в зоне циркуляции антициклона, поэтому происходит поступление горячей воздушной массы.

Чтобы избежать тепловых ударов и других последствий высокой температуры, врачи советуют по возможности выходить на улицу до 11 или после 17 часов дня. Держаться в тени. Надевать натуральную одежду и шляпки светлых тонов. Пить больше воды. И ограничить курение и употребление алкоголя.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

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