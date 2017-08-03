Студента-наркодилера задержали полицейские в Виннице

В своей квартире 20-летний юноша устроил настоящую нарколабораторию. А помогала ему 17-летняя возлюбленная. Амфетамин и марихуана были упакованы и готовы к сбыту. А еще - принадлежности для изготовления психотропных.

Куда именно сбывали наркотики, сейчас выясняют правоохранители. Все изъяли на экспертизу. Между тем сам молодой человек упорно утверждает - для собственного потребления. Но по словам копов, количество найденного в квартире предназначалось явно не для нескольких человек. Продолжаются следственные действия.