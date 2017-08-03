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Почти 300 жителей нескольких новостроек перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

3 августа 2017, 22:26
Почти 300 жителей нескольких новостроек перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

Протестовали жители 8 домов. Киевляне парализовали движение транспорта от Дарницкой площади до Института химии. Не ходили ни трамваи, ни автобусы, ни маршрутки. Митингующие пропускали только скорую и пожарные машины. Они положили на дороге щиты, шины и, несмотря на жару, блокировали движение транспорта. Посреди дороги дежурила полиция. И с самого утра был автобус Нацгвардии. Люди вышли на митинг, потому что у 5 тысяч жителей от понедельника отключили воду и электроэнергию - якобы за задолженности.

Представители власти таки вышли к митингующим. И по словам чиновников, общий долг по домам составляет 3 миллиона 100 тысяч гривен. Но жители утверждают, что исправно платят за услуги. И требуют, чтобы с каждым заключили персональные договоры. Именно этот вопрос решали с представителями Киевэнерго и КГГА.

Общество, свідок

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Дебіли! Накупляли задешево у нелегальних будівлях, а тепер всупереч законам перекривають дороги, від чого страждають тисячі людей! В буцигарню їх, а не перемовини!
Ігор 03.08.2017, 22:37 ответить

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