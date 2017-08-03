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В Луцке от аномальной жары умерла 60-летняя женщина

3 августа 2017, 23:22
В Луцке от аномальной жары умерла 60-летняя женщина

Пенсионерке стало плохо в троллейбусе. Спасти ее медики не смогли. В целом в Украине столбики термометров летят вверх. Жара - очень большая угроза для организма. Осторожными должны быть все. Но особенно - люди с хроническими заболеваниями.

Медики советуют в жару пить простую воду - это лучший вариант. Подойдет - если нет противопоказаний - и холодное молоко, этот напиток сработает как внутренний кондиционер - быстро охладит вас. Также пригодится не сладкий, кисловатый компот. Ведь кислота не допустит быстрого обезвоживания клеток вашего организма. Сладких газированных напитков лучше в такие дни не употреблять.

В жаркие дни старайтесь ходить по теневой стороне улицы, даже если это удлинит ваш маршрут. Если едете в общественном транспорте, где о кондиционерах можно только мечтать, можно взять с собой бутылку с холодной водой и прикладывать ее к телу. Носите вещи из натуральных тканей, светлых тонов. Не забудьте о легкой шляпке, кепке, панаме. А еще лучше - зонтике.

В квартире, где в эти дни также невыносимо, завешивайте окна изнутри металлической фольгой. Не забывайте о влажной уборке. Приобретите увлажнитель воздуха. Если работает вентилятор, можно поставить перед ним бутылки с замороженной водой.

Здоровье, Несчастные случаи, Общество, Прочее, свідок, Убийства

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