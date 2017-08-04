Рекордная жара накрыла всю Европу

Воздух с самого утра прогревается до +43 в тени. На курортах ад, в мегаполисах сокращают рабочий день, на улицах раздают питьевую воду и бесплатно меряют давление. Людям с хроническими болезнями, детям и пенсионерам запрещают выходить из дома.

Прага, Варшава, Мюнхен фиксируют температурные рекорды. Французы, прежде всего на Корсике, где едва потушили мощные лесные пожары, боятся повторения трагедии. Жарче всего - до +50 - в Италии. В стране рекордная за последние полвека засуха. И по словам синоптиков, о дожде пока можно не мечтать.