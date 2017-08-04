Трагедия на курорте в Португалии - пилот-новичок убил маленького ребенка

Небольшой частный самолет Cessna незаметно приблизился к пляжу. Пилот потерял равновесие, двигатель заглох и воздушная машина приземлилась фактически на головы людям, которые загорали на лежаках. Под колесами шасси погиб 56-летний мужчина и маленькая девочка София. Ей было всего восемь. Отец ребенка выжил и едва не линчевал пилота.

Пилота-новичка и инструктора, по вине которых погибли люди, будут судить.