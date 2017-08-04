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Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры

4 августа 2017, 02:16
Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры

Об этом он сообщил на своем ютуб-канале. Спортсмен говорит, что начинает новую карьеру. Но какую именно - не назвал. Впрочем отметил, что пока был боксером, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности.

За 27 лет профессиональной карьеры украинский супертяжеловес выходил на ринг 69 раз, получил 64 победы и 5 раз покидал арену побежденным. Последний раз Владимир Кличко выходил на ринг 29 апреля. Тогда экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир уступил в титульном поединке британцу Энтони Джошуа. В ноябре должен был состояться бой-реванш, но эпоха братьев Кличко в мировом боксе окончательно завершилась.

Общество, Прочее, свідок

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