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Запорожский "мануальный терапевт" сломала бедро парализованного пациента

4 августа 2017, 05:57
Запорожский "мануальный терапевт" сломала бедро парализованного пациента

В Запорожье мужчине с инвалидностью мануальный терапевт сломала шейку бедра! Все произошло во время сеанса массажа. Теперь Алексей Чабанов с серьезным переломом в больнице. А его обидчица скрывается как от родственников мужчині, так и от журналистов.

37-летний Алексей Чабанов более 10 лет назад попал в аварию. С тех пор он парализован. Но, несмотря на инвалидность, мужчина жил полной жизнью, пока не посетил мануального терапевта. Он говорит - сеанс, который стоил ему 300 гривен, лишил его будущего.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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