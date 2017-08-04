Запорожский "мануальный терапевт" сломала бедро парализованного пациента

В Запорожье мужчине с инвалидностью мануальный терапевт сломала шейку бедра! Все произошло во время сеанса массажа. Теперь Алексей Чабанов с серьезным переломом в больнице. А его обидчица скрывается как от родственников мужчині, так и от журналистов.



37-летний Алексей Чабанов более 10 лет назад попал в аварию. С тех пор он парализован. Но, несмотря на инвалидность, мужчина жил полной жизнью, пока не посетил мануального терапевта. Он говорит - сеанс, который стоил ему 300 гривен, лишил его будущего.