На Ровенщине четвертый день ищут заблудившуюся пенсионерку

Четвертый день в лесу без еды и воды. В Ровенской области ведется спецоперация по поиску пенсионерки, которая отправился собирать ягоды и заблудилась. Женщине 68 лет. В последний раз она вышла на связь по телефону 31 июля ночью.



Тогда она поговорила с лесниками и попытался найти выход. Но в конце концов телефон выключился. Лес и трясину обшаривают по меньшей мере 50 человек. Местность осматривают даже с помощью квадрокоптера.