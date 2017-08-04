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На Ровенщине четвертый день ищут заблудившуюся пенсионерку

4 августа 2017, 07:11
На Ровенщине четвертый день ищут заблудившуюся пенсионерку

Четвертый день в лесу без еды и воды. В Ровенской области ведется спецоперация по поиску пенсионерки, которая отправился собирать ягоды и заблудилась. Женщине 68 лет. В последний раз она вышла на связь по телефону 31 июля ночью.

Тогда она поговорила с лесниками и попытался найти выход. Но в конце концов телефон выключился. Лес и трясину обшаривают по меньшей мере 50 человек. Местность осматривают даже с помощью квадрокоптера.

Помогите найти, свідок

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