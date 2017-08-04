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Президент Туркменистана проверил армию в голливудском образе

4 августа 2017, 08:30
Президент Туркменистана проверил армию в голливудском образе

Туркменатор настороже! Социальная сеть смеется над Президентом Туркменистана - Гурбангулы Берди-Мухамедовым. Он показательно проверял боевую готовность своей армии. Но нарядился по-киношному - как супергерой или звезда боевиков в стиле Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталлоне.

На видео Президент носит солнцезащитные очки, камуфляж, он с оружием и непроницаемым взглядом. Такой маскарад сделал его звездой фотожаб.

Общество, свідок

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