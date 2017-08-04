Президент Туркменистана проверил армию в голливудском образе

Туркменатор настороже! Социальная сеть смеется над Президентом Туркменистана - Гурбангулы Берди-Мухамедовым. Он показательно проверял боевую готовность своей армии. Но нарядился по-киношному - как супергерой или звезда боевиков в стиле Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталлоне.



На видео Президент носит солнцезащитные очки, камуфляж, он с оружием и непроницаемым взглядом. Такой маскарад сделал его звездой фотожаб.