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Британские родители 18 лет спасают своего сына от смерти во сне

4 августа 2017, 09:48
Британские родители 18 лет спасают своего сына от смерти во сне

Во сне от смерти! Из-за редкой болезни британец не спит в течение 18 лет! Лиам Дарбишир был обречен. Врачи не давали ему шансов из-за страшной врожденной болезни. Они сказали: мальчик будет жить не более шести недель.

Но родители смогли вытащить ребенка с того света. И в течение 18 лет подряд ежеминутно спасают сына от самого себя. У него так называемый синдром центральной гиповентиляции: нарушение деятельности мозга, когда тело ночью не контролирует собственное дыхание.

Здоровье, свідок

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