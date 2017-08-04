Бойфренд украинской певицы Даши Астафьевой арестован

Антикоррупционное бюро обвиняет Артема Кима в присвоении 27 миллионов гривен и злоупотреблении служебным положением. Задержанный является сыном Виссариона Кима, бывшего генерального директора "Энергоатома".



В мире шоу-бизнеса Артем известен как режиссер и предприниматель, а также парень бывшей участницы группы "Никита" и звезды "Плейбой". Если вина будет доказана, мужчине угрожает тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.