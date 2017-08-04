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Бойфренд украинской певицы Даши Астафьевой арестован

4 августа 2017, 11:04
Бойфренд украинской певицы Даши Астафьевой арестован

Антикоррупционное бюро обвиняет Артема Кима в присвоении 27 миллионов гривен и злоупотреблении служебным положением. Задержанный является сыном Виссариона Кима, бывшего генерального директора "Энергоатома".

В мире шоу-бизнеса Артем известен как режиссер и предприниматель, а также парень бывшей участницы группы "Никита" и звезды "Плейбой". Если вина будет доказана, мужчине угрожает тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Общество, свідок, Служебные преступления

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