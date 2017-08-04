В Харькове будут судить тюремщика, который побил парня с инвалидностью

Подозреваемый работает надзирателем в тюрьме, но инцидент произошел "по месту его проживания". Компания подростков забралась в его заброшенный у двора старый "Запорожец". Когда выбежал разъяренный владелец, другие ребята разбежались, а Роман на костылях убежать не сумел. Ему очень досталось от взбешенного хозяина ржавого "железа". Тюремщик сковал пленника наручниками, залил глаза слезоточивым газом и бил дубинкой.

Своей вины подозреваемый не признает, наоборот, обвиняет подростков, что те повредили его имущество. Если преступление будет доказано в суде, подозреваемый может сесть за решетку на 7 лет.