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В Харькове будут судить тюремщика, который побил парня с инвалидностью

4 августа 2017, 17:39
В Харькове будут судить тюремщика, который побил парня с инвалидностью

Подозреваемый работает надзирателем в тюрьме, но инцидент произошел "по месту его проживания". Компания подростков забралась в его заброшенный у двора старый "Запорожец". Когда выбежал разъяренный владелец, другие ребята разбежались, а Роман на костылях убежать не сумел. Ему очень досталось от взбешенного хозяина ржавого "железа". Тюремщик сковал пленника наручниками, залил глаза слезоточивым газом и бил дубинкой.

Своей вины подозреваемый не признает, наоборот, обвиняет подростков, что те повредили его имущество. Если преступление будет доказано в суде, подозреваемый может сесть за решетку на 7 лет.

Драки и насилие, свідок, Суды

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