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Харьковская мастерица создает "живых" кукол-младенцев

4 августа 2017, 18:37
Харьковская мастерица создает "живых" кукол-младенцев

Эти куклы - как клоны детей. Такие творения еще называют реборнами. Пупсы выглядят настолько естественно - что жутко. Мастерская харьковчанки Ирины Алешиной похожа на анатомический театр. Здесь везде части детских тел: виниловые головы, руки, ноги - их называют молдами, готовыми формами. Ирина покупает их у скульпторов. Каждый молд - с сертификатом и номером, тираж ограничен. Материал - упругий, а на ощупь, как кожа. Но это - лишь заготовка, фактически - болванка. Чтобы кукла ожила, нужна кропотливая работа - это почти искусство.

Реборн может стоить тысячу евро и больше. Ирина делает кукол ради удовольствия, иногда - по заказу.

Прочее, свідок

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