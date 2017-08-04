Сразу четыре человека погибли в ДТП в Винницкой области

Трагедия произошла накануне на трассе возле Калиновки. Трое молодых людей и девушка на Daewoo Lanos возвращались с отдыха в Хмельницкую область. Вдруг на абсолютно ровной дороге им просто в лоб вылетел Mercedes. От безумного удара легковушки превратились в груду металлолома. Их разбросало в разные стороны.

Выжить среди этого месива у тех, кто был внутри отечественного авто, шансов не было! Бедные умерли мгновенно. Их тела с разбитого Daewoo вырезали спасатели. А вот сам зачинщик аварии получил тяжелые травмы и сейчас в реанимации. Почему выехал на встречную полосу, должно выяснить следствие. По факту кровавого ДТП открыто уголовное производство.