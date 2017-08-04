Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 4 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Сразу четыре человека погибли в ДТП в Винницкой области

4 августа 2017, 19:41
Сразу четыре человека погибли в ДТП в Винницкой области

Трагедия произошла накануне на трассе возле Калиновки. Трое молодых людей и девушка на Daewoo Lanos возвращались с отдыха в Хмельницкую область. Вдруг на абсолютно ровной дороге им просто в лоб вылетел Mercedes. От безумного удара легковушки превратились в груду металлолома. Их разбросало в разные стороны.

Выжить среди этого месива у тех, кто был внутри отечественного авто, шансов не было! Бедные умерли мгновенно. Их тела с разбитого Daewoo вырезали спасатели. А вот сам зачинщик аварии получил тяжелые травмы и сейчас в реанимации. Почему выехал на встречную полосу, должно выяснить следствие. По факту кровавого ДТП открыто уголовное производство.

ДТП, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab