Херсонские арбузы прибыли в Переяслав-Хмельницкий

Баржа с херсонскими арбузами утром прибыла в переяслав-хмельницкий порт с Херсонщины. Судно под названием "Казацкий" принимали несколько десятков работников пристани. Арбузы сразу начали разгружать. А уже у въезда в город полосатые ягоды ждала целая очередь из фур.

Баржа с арбузами отбыла от порта "Голая пристань" на Херсонщине 30 июля. Впервые за много лет ягоды доставляют в столицу не автодорогами, а реками. Организаторы сделали из этого настоящее шоу. За каждым шагом судна можно было наблюдать онлайн. А все этапы арбузного пути снимали на видео, даже с беспилотников. И хотя бюджет этого вояжа около полумиллиона гривен, это все равно дешевле, чем фурами. Моряки говорят, дорога была непростой, но всех полосатиков доставили в целости и сохранности.