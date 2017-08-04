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Один из самых высоких небоскребов мира - дубайский "Точ Тауэр" - потушили после масштабного пожара

4 августа 2017, 21:46
Один из самых высоких небоскребов мира - дубайский "Точ Тауэр" - потушили после масштабного пожара

Небоскреб вспыхнул в полночь, словно свеча. Из квартиры на 63 этаже возгорание быстро распространилось дальше. Охваченные огнем обломки падали вниз и поджигали фасад. Точно, как было во время июньского пожара в лондонской высотке, когда 80 человек сгорели заживо.

Сейчас спасатели смогли эвакуировать всех жителей, никто не пострадал, но сильно испугались. На видео из соцсетей люди кричат ​​от отчаяния. Компенсируют ли им убытки, и что повлекло адский пожар, - неизвестно. Еще 30 тысяч небоскребов проверят пожарные. Башня, которая горела, высотой 330 метров, в ней проживают до 600 семей.

Пожары, свідок

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