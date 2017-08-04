Один из самых высоких небоскребов мира - дубайский "Точ Тауэр" - потушили после масштабного пожара
4 августа 2017, 21:46
Небоскреб вспыхнул в полночь, словно свеча. Из квартиры на 63 этаже возгорание быстро распространилось дальше. Охваченные огнем обломки падали вниз и поджигали фасад. Точно, как было во время июньского пожара в лондонской высотке, когда 80 человек сгорели заживо.
Сейчас спасатели смогли эвакуировать всех жителей, никто не пострадал, но сильно испугались. На видео из соцсетей люди кричат от отчаяния. Компенсируют ли им убытки, и что повлекло адский пожар, - неизвестно. Еще 30 тысяч небоскребов проверят пожарные. Башня, которая горела, высотой 330 метров, в ней проживают до 600 семей.