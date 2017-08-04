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Из-за рекордных показателей на термометрах в Европе перекрывают дороги, мобилизуют армию и эвакуируют туристов

4 августа 2017, 22:52
Из-за рекордных показателей на термометрах в Европе перекрывают дороги, мобилизуют армию и эвакуируют туристов

Римляне в выходные пытаются бежать из Вечного города. Аналогичная ситуация во Флоренции, Венеции, Вероне. С самого утра температура воздуха не опускается ниже сорока градусов по Цельсию. Итальянцы всячески пытаются устоять перед африканской жарой, опустошают запасы мороженого и ресурсы кондиционеров. Но прогнозы метеорологов на ближайшие дни неутешительны.

Адский максимум до плюс 50 на средиземноморских курортах до Адриатики и Балкан продержится как минимум до выходных. Испания, Греция, Хорватия, Сербия без преувеличения закипают. Вместо бронзового загара оттуда привозят обострение хронических недугов, ожоги и тепловые удары.

Общество, Прочее, свідок

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