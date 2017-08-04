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Когда в Украине наступит долгожданная прохлада?

4 августа 2017, 23:54
Когда в Украине наступит долгожданная прохлада?

Во Львове на улице от жары умер 60-летний мужчина. По словам врачей, у него были проблемы с сердцем, и их могла обострить высокая температура воздуха. Ранее в Киеве в троллейбусе умерла пенсионерка. И в ближайшие дни в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до 36 - 38 градусов.

Синоптики предупреждают - настоящая жаркая погода продлится еще несколько дней. Легче дышать станет уже десятого августа. А уже в конце месяца в Украину придет настоящая осень. В дополнение и проливные дожди.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

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