В Запорожье суд арестовал родителей, которые хотели продать сына за 5 тысяч долларов

Горе-родители проведут 2 месяца за решеткой. Однако они еще смогут выйти под залог, если заплатят 128 тысяч гривен за каждого.

Напомним, несколько дней назад родители-наркоманы пытались продать 2-летнего сына за 5 тысяч долларов. Их задержали как раз во время передачи денег. Сейчас решается вопрос о лишении их родительских прав. Ребенок - в больнице, а его 9-летний брат - в интернате. Горе-взрослым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.