Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 5 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Запорожье суд арестовал родителей, которые хотели продать сына за 5 тысяч долларов

5 августа 2017, 00:58
В Запорожье суд арестовал родителей, которые хотели продать сына за 5 тысяч долларов

Горе-родители проведут 2 месяца за решеткой. Однако они еще смогут выйти под залог, если заплатят 128 тысяч гривен за каждого.

Напомним, несколько дней назад родители-наркоманы пытались продать 2-летнего сына за 5 тысяч долларов. Их задержали как раз во время передачи денег. Сейчас решается вопрос о лишении их родительских прав. Ребенок - в больнице, а его 9-летний брат - в интернате. Горе-взрослым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контрабанда, Общество, Прочее, свідок, Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Полиция Майами"
Сериал "Полиция Майами"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab