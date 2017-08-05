Украинская полиция отметила второй День рождения

День полиции сегодня отмечают в Украине. Праздник новый. Прошло всего два года с момента подписания Порошенко закона о национальной полиции. Так что это - реальная реформа или банальная смена названия? И появилось ли у украинцев доверие к новым правоохранителям?



Правоохранителей поздравили музыканты полицейского оркестра и коллектив барабанщиц. С торжественной речью обратился и Президент Украины. А глава нацполиции Сергей Князев дал наставления подчиненным.