Работа Нацполиции в цифрах

За первое полугодие этого года Национальная полиция подвела итоги своей работы. Уверяют, что в сравнении с 2016 г. количество преступлений уменьшилось почти на 17 процентов. А еще на двадцать с половиной увеличилось количество раскрытий. Стало меньше умышленных убийств и причиненных тяжких телесных повреждений.



По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество разбойных нападений и краж. Улучшили правоохранители и статистику по противодействию организованной преступности.