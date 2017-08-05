Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 5 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Работа Нацполиции в цифрах

5 августа 2017, 05:09
Работа Нацполиции в цифрах

За первое полугодие этого года Национальная полиция подвела итоги своей работы. Уверяют, что в сравнении с 2016 г. количество преступлений уменьшилось почти на 17 процентов. А еще на двадцать с половиной увеличилось количество раскрытий. Стало меньше умышленных убийств и причиненных тяжких телесных повреждений.

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество разбойных нападений и краж. Улучшили правоохранители и статистику по противодействию организованной преступности.

Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab