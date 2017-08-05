Украинские копы вынуждены за свой счет ремонтировать служебные машины

Новенькие гибридные Тойота Приус выехали на улицы городов. Их Украине передала Япония в рамках Киотского протокола. Однако со скоростью света патрульные попадают в аварии. За два года копы разбили почти тысячу машин, 500 из них только за последние полгода. И львиная доля разбитых Приусов восстановлению не подлежит.



Больше всего разбитых машин в столице - 150, второе место занял Харьков - 45, в Южной Пальмире разбили 36 автомобилей, далее - Львов, Днепр. Государственный кошелек похудел примерно на 6 млн грн. За ремонт должен платить МВД... Но не платит.