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В Рвенской области продолжаются поиски заблудившейся женщины, полиция просит помощи неравнодушных

5 августа 2017, 08:19
В Рвенской области продолжаются поиски заблудившейся женщины, полиция просит помощи неравнодушных

В Ровенской области продолжаются поиски 68-летней пенсионерки, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась. Женщину ищут уже пятый день. Последний раз она выходила на связь по телефону еще 31 июля. Каковы шансы найти женщину, которая уже столько дней без еды и воды, живой?

В полиции просят быть наблюдательными посетителей леса. И напоминают приметы пропавшей: женщина плотного телосложения, волосы темно-коричневого цвета. Была одета в синие спортивные штаны, белую рубашку, черные кроссовки и белую кепку.

Пожары, Помогите найти, свідок

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