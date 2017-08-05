В Рвенской области продолжаются поиски заблудившейся женщины, полиция просит помощи неравнодушных

В Ровенской области продолжаются поиски 68-летней пенсионерки, которая ушла в лес за ягодами и заблудилась. Женщину ищут уже пятый день. Последний раз она выходила на связь по телефону еще 31 июля. Каковы шансы найти женщину, которая уже столько дней без еды и воды, живой?



В полиции просят быть наблюдательными посетителей леса. И напоминают приметы пропавшей: женщина плотного телосложения, волосы темно-коричневого цвета. Была одета в синие спортивные штаны, белую рубашку, черные кроссовки и белую кепку.