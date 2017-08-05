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Пенсионерки с Черниговщины отправились на фестиваль с биометрическими паспортами

5 августа 2017, 11:25
Пенсионерки с Черниговщины отправились на фестиваль с биометрическими паспортами

Животворящий безвиз, или фото века, которое сделало их звездами соцсетей и известными на всю страну. Пенсионерки с Черниговщины полетели своим пением покорять Европу.

Седовласые бабушки из обычного сельского ансамбля отправились на фестиваль в Будапешт. Пригласил их туда венгерский музыкант Миклош Бот, который собирает украинский фольклор. Артистки "Берегини" получили биометрические паспорта, чтобы доказать всем, что процедура доступна, и все могут расширить горизонты.

Общество, свідок

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