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Арестован пациент львовской психбольницы, который захватил и ранил заложников

5 августа 2017, 23:44
Арестован пациент львовской психбольницы, который захватил и ранил заложников

30-летнего убийцу, который находился на лечении в львовской психбольнице и накануне вечером захватил в заложники около 80 человек, из них десять ранил - взяли под стражу. Он под пристальным наблюдением правоохранителей, штурмом освободивших пленников.

После избрания опасному пациенту меры пресечения его снова отправят на психиатрическую экспертизу. Если он окажется неподсудным из-за психического расстройства, то, вероятно, дальше его будут лечить принудительно.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Суды

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