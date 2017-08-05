Арестован пациент львовской психбольницы, который захватил и ранил заложников

30-летнего убийцу, который находился на лечении в львовской психбольнице и накануне вечером захватил в заложники около 80 человек, из них десять ранил - взяли под стражу. Он под пристальным наблюдением правоохранителей, штурмом освободивших пленников.



После избрания опасному пациенту меры пресечения его снова отправят на психиатрическую экспертизу. Если он окажется неподсудным из-за психического расстройства, то, вероятно, дальше его будут лечить принудительно.