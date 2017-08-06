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За рубежом в автомобильной аварии погибла Ирина Бережная

6 августа 2017, 01:27
За рубежом в автомобильной аварии погибла Ирина Бережная

Сегодня ночью в аварии погибла бывший нардеп, известный юрист Ирина Бережная. Все произошло на горной дороге между Италией и Хорватией. Известно - водитель, 38-летний болгарин, вез Бережную вместе с ее восьмилетней дочерью.

Не справился с управлением, машина вылетела с серпантина и врезалась в столб. Сам водитель и экс-депутат погибли мгновенно. Маленькую Даниэлу забрали в больницу. Травмы девочки незначительны. Она была пристегнута в детском автокресле.

ДТП, свідок

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Панас 06.08.2017, 02:14 ответить

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