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Взрывы в столице - случайность или борьба за лакомые участки земли?

6 августа 2017, 07:10
Взрывы в столице - случайность или борьба за лакомые участки земли?

Два взрыва в жилых домах. В одном районе и только за один месяц. Десятки киевлян, остались без крова и до сих пор не знают, появится ли у них новое жилье. Все они живут в общежитиях.

У общественности и журналистов эти взрывы вызвали вполне реальные и логичные вопросы к власти: во-первых - кто виноват и как будут возмещать убытки? Во-вторых: Голосеевский район - достаточно лакомый участок земли, чтобы на месте старого здания возвести, например, многоэтажку или новый супермаркет. Следовательно, взрыв мог быть неслучайным.

Взрыв, Общество, свідок

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Всё делается для того, что-бы оставить Киев без коренных киевлян! А поэтому надо сделать всё возможное, что-бы положить этому конец раз- и навсегда!!!!!
Вадим 06.08.2017, 07:31 ответить

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