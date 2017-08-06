Взрывы в столице - случайность или борьба за лакомые участки земли?

Два взрыва в жилых домах. В одном районе и только за один месяц. Десятки киевлян, остались без крова и до сих пор не знают, появится ли у них новое жилье. Все они живут в общежитиях.



У общественности и журналистов эти взрывы вызвали вполне реальные и логичные вопросы к власти: во-первых - кто виноват и как будут возмещать убытки? Во-вторых: Голосеевский район - достаточно лакомый участок земли, чтобы на месте старого здания возвести, например, многоэтажку или новый супермаркет. Следовательно, взрыв мог быть неслучайным.