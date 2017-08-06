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В Винницкой области сельский голова поддерживает гривной борьбу с амброзией

6 августа 2017, 11:48
В Винницкой области сельский голова поддерживает гривной борьбу с амброзией

Деньги за килограмм сорняка. В селе в Винницкой области местные жители взялись уничтожать амброзию, от которой страдают аллергики. И делают это не бесплатно, потому что всю траву несут в пункт приема вторсырья и получают за это заработок. Кто платит за сорняк и сколько?

Идея платить за амброзию принадлежит Якушинецкому сельскому голове. Он рассказывает: сначала сорняк рос на обочинах, потом начал распространяться по селу. Чтобы не заполонил все вокруг, глава села решил стимулировать борьбу.

Здоровье, Общество, свідок

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