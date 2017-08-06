В Херсоне открыли мемориал иудейского праведника

В Херсоне открыли мемориальный комплекс рабби Гилеля. Его место захоронения искали годами, и в конце концов это смогли сделать специалисты из Израиля. Теперь жители города ожидают увидеть здесь паломников со всего мира, так же как в Умани, куда ежегодно прилетают тысячи хасидов на могилу цадика Нахмана.



Станет ли Херсон местом массового паломничества - еще никто не знает, а пока еврейская община приглашает каждого написать записку с пожеланием рабби Гилелю.