В Херсоне открыли мемориал иудейского праведника
6 августа 2017, 13:13
В Херсоне открыли мемориальный комплекс рабби Гилеля. Его место захоронения искали годами, и в конце концов это смогли сделать специалисты из Израиля. Теперь жители города ожидают увидеть здесь паломников со всего мира, так же как в Умани, куда ежегодно прилетают тысячи хасидов на могилу цадика Нахмана.
Станет ли Херсон местом массового паломничества - еще никто не знает, а пока еврейская община приглашает каждого написать записку с пожеланием рабби Гилелю.