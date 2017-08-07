Сразу семь человек погибли в аварии под Киевом

Ночью вблизи Борисполя столкнулись "Опель" и ВАЗ. На мокрой дороге водитель "Жигулей" пошел на обгон и протаранил встречную машину. ВАЗ просто вылетел с проезжей части, от машины осталась лишь груда металлолома. Погибли шесть человек!

Шанс выжить был у 8-летней девочки. Когда ее вытаскивали из разбитого авто, она еще дышала. Впрочем, травмы были несовместимы с жизнью. Впоследствии девочка умерла в реанимации. Погибла женщина и в "Опеле", ее не спасли ни ремень, ни подушка безопасности. Ее муж - единственный, кто выжил в этой аварии, он в тяжелом состоянии.

Когда родные погибших узнали о страшном происшествии, сразу прибыли на место ДТП и начали выяснять отношения. Разнимали людей патрульные и дальше следили, чтобы те не натворили большей беды.