Под Киевом пьяный водитель сбил двух девочек

Совершенно пьяный водитель на большой скорости налетел на двух девочек, малышек буквально разорвало. Одна девочка погибла мгновенно, другая - с тяжелыми травмами - сейчас под наблюдением медиков.

Детоубийца пытался убежать. Впрочем шокированные трагедией свидетели успели его задержать до приезда полиции. Водитель едва стоял на ногах, чтобы он смог подуть в алкотестер, его держали толпой полицейских. Алкотестер показал более двух промилле, это в 11 раз больше нормы!

Чтобы свидетели происшествия не совершили самосуд, водителя закрыли в патрульном автомобиле. Сейчас ему уже избрана мера пресечения. Убийце грозит 8 лет за решеткой и лишение водительских прав на 3 года. Впрочем, даже самое суровое наказание не вернет маленькую дочь родителям.