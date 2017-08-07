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Под Киевом пьяный водитель сбил двух девочек

7 августа 2017, 18:21
Под Киевом пьяный водитель сбил двух девочек

Совершенно пьяный водитель на большой скорости налетел на двух девочек, малышек буквально разорвало. Одна девочка погибла мгновенно, другая - с тяжелыми травмами - сейчас под наблюдением медиков.

Детоубийца пытался убежать. Впрочем шокированные трагедией свидетели успели его задержать до приезда полиции. Водитель едва стоял на ногах, чтобы он смог подуть в алкотестер, его держали толпой полицейских. Алкотестер показал более двух промилле, это в 11 раз больше нормы!

Чтобы свидетели происшествия не совершили самосуд, водителя закрыли в патрульном автомобиле. Сейчас ему уже избрана мера пресечения. Убийце грозит 8 лет за решеткой и лишение водительских прав на 3 года. Впрочем, даже самое суровое наказание не вернет маленькую дочь родителям.

ДТП, свідок, Убийства

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