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Неизвестные морские монстры покусали подростка в Австралии

7 августа 2017, 19:26
Неизвестные морские монстры покусали подростка в Австралии

16-летний парень купался в океане после игры в футбол. В воде он почувствовал покалывание в ногах, впрочем, не обратил на это особого внимания, потому что думал, что это из-за рифов. Когда подросток вышел на берег, едва не потерял сознание и сильно напугал людей! Его ноги были покрыты ранами и истекали кровью.

Беднягу сразу отвез в больницу отец. Медики несколько дней не могли остановить кровотечение. Что за кровожадные существа покусали парня, до сих пор остается загадкой. Чтобы эксперты скорее разобрались, отец жертвы снял опасных хищников на видео.

Животные, Здоровье, Несчастные случаи, свідок

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