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Страшный ураган прошелся по курортной Херсонщине

7 августа 2017, 20:29
Страшный ураган прошелся по курортной Херсонщине

Непогода натворила немало горя на Херсонщине: бешеную жару сменил страшный ураган! В поселке Лазурном невероятный ветер перевернул грузовик и раздавил женщину, которая пряталась там от дождя. Двух детей, которые были в кабине, забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Побережье Черного моря накрыло ливнем и градом. Льдины размером с перепелиное яйцо выпали в Железном Порту. Не обошел ураган и курортный Скадовск. Там ветер снес крышу местной гостиницы. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Катастрофы, Несчастные случаи, свідок

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