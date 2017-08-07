Страшный ураган прошелся по курортной Херсонщине

Непогода натворила немало горя на Херсонщине: бешеную жару сменил страшный ураган! В поселке Лазурном невероятный ветер перевернул грузовик и раздавил женщину, которая пряталась там от дождя. Двух детей, которые были в кабине, забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Побережье Черного моря накрыло ливнем и градом. Льдины размером с перепелиное яйцо выпали в Железном Порту. Не обошел ураган и курортный Скадовск. Там ветер снес крышу местной гостиницы. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.