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На юге Европы продолжает свирепствовать небывалая жара

7 августа 2017, 21:35
На юге Европы продолжает свирепствовать небывалая жара

Рекордную жару, которую в Европу на прошлой неделе принес африканский антициклон Люцифер, сейчас фиксируют в Испании, Португалии, на Балканах. В Греции четвертый день не могут потушить лесные пожары. На прошлой неделе огонь подбирался до Афин, впрочем его удалось остановить. Аналогичная ситуация сейчас у итальянской столицы. Пламя охватывает и жилые дома в коммунах близ Рима.

Необычно высокие температуры фиксируют даже в итальянских Альпах на высоте до трех тысяч метров над уровнем моря.

Здоровье, Пожары, Прочее, свідок

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