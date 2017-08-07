Мила Кунис призналась, что не против сняться в украинском кино

Мила Кунис и Эштон Кутчер посетили Черновцы. Голливудское семейство заглянуло в украинский город всего на несколько часов из Будапешта, где снимается в новом фильме. Желание увидеть Черновцы во всей красе проявила Кунис, потому что именно там прошли первые восемь лет ее жизни. Гидом для звезд стал украинский кинорежиссер Сергей Скобун. Он рассказал, что провел всемирно известную парочку по центральным улицам. Также прогулялись вблизи драмтеатра и на Соборной площади.

Звезды с удовольствием делали фотографии с многочисленными поклонниками и были приятно удивлены местной кухней. К слову, говорить на английском Мила отказалась и попросила разговаривать с ней только на русском. Черновцы актерам изрядно понравились, а Кунис даже призналась, что не против сняться в украинском кино. Не пришлись по душе супругам только ямы на украинских дорогах.