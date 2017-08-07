Семейная ссора превратилась в жестокое убийство в Винницкой области

Накануне ужасной расправы женщина в очередной раз начала упрекать мужчину из-за безденежья. Еще и отказалась приготовить ужин. В какой-то момент нервы хозяина не выдержали. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную в грудь.

Когда убийца понял, что натворил, решил скрыть страшное преступление. Окровавленное, холодное тело жены вытащил во двор и закопал на собственном огороде. После этого даже попытался спокойно заснуть, впрочем не смог из-за угрызений совести, поэтому сам пришел в отделение полиции и во всем признался. Тело жертвы правоохранители выкопали и передали на экспертизу. Мужчина сейчас в СИЗО, ему грозит до 15 лет за решеткой.