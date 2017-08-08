Беременная женщина набросилась с ножом на двух преступников в Ровно

Компания из четырех человек отдыхала на берегу реки Устя. К ним подошел 47-летний житель Квасилова, у них возник конфликт, после чего завязалась драка. Мужчина достал нож, который, вероятно, принес с собой. Невероятно, но друзей пыталась защитить беременная женщина!

47-летнего мужчину, который начал резню, впоследствии задержали недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас его допрашивают правоохранители. Задержана и беременная женщина, которая бросилась в драку с ножом. Ее жертва отделалась незначительными царапинами. Поэтому как квалифицировать действия женщины в положении, в полиции еще решают. Полисмены отмечают, что все участники конфликта были пьяными, скорее всего это и стало причиной роковой резни.