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Беременная женщина набросилась с ножом на двух преступников в Ровно

8 августа 2017, 00:43
Беременная женщина набросилась с ножом на двух преступников в Ровно

Компания из четырех человек отдыхала на берегу реки Устя. К ним подошел 47-летний житель Квасилова, у них возник конфликт, после чего завязалась драка. Мужчина достал нож, который, вероятно, принес с собой. Невероятно, но друзей пыталась защитить беременная женщина!

47-летнего мужчину, который начал резню, впоследствии задержали недалеко от железнодорожного вокзала. Сейчас его допрашивают правоохранители. Задержана и беременная женщина, которая бросилась в драку с ножом. Ее жертва отделалась незначительными царапинами. Поэтому как квалифицировать действия женщины в положении, в полиции еще решают. Полисмены отмечают, что все участники конфликта были пьяными, скорее всего это и стало причиной роковой резни.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Убийства

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