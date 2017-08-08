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Синоптики обещают комфортную погоду везде, кроме Востока Украины

8 августа 2017, 03:15
Синоптики обещают комфортную погоду везде, кроме Востока Украины

С десятого августа синоптики обещали украинцам прохладу. Жара должна уйти с территории страны. Так ли это? Мы спросили у специалиста отдела прогнозов гидрометцентра Натальи Голени.

На этой неделе погода в Украине, можно сказать, успокоится. Теплый и холодный воздух, который шел на запад и север, постепенно прогреваться. В поле повышенного давления мы осадков не ожидаем. Только ближайшей ночью в западных, северных и большинстве центральных областей еще пройдут кратковременные дожди. Местами будут греметь грозы. Завтра днем ​​только на севере Левобережья небольшие дожди и местами грозы. На остальной территории завтра днем ​​и затем до конца недели в Украине будет сухая погода.

Прочее, свідок

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