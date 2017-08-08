Синоптики обещают комфортную погоду везде, кроме Востока Украины

С десятого августа синоптики обещали украинцам прохладу. Жара должна уйти с территории страны. Так ли это? Мы спросили у специалиста отдела прогнозов гидрометцентра Натальи Голени.



На этой неделе погода в Украине, можно сказать, успокоится. Теплый и холодный воздух, который шел на запад и север, постепенно прогреваться. В поле повышенного давления мы осадков не ожидаем. Только ближайшей ночью в западных, северных и большинстве центральных областей еще пройдут кратковременные дожди. Местами будут греметь грозы. Завтра днем ​​только на севере Левобережья небольшие дожди и местами грозы. На остальной территории завтра днем ​​и затем до конца недели в Украине будет сухая погода.